شكرا لقرائتكم خبر عن 3 تحديات للأهلى أمام سيمبا.. علاج إهدار الفرص.. تصحيح أخطاء الدفاع.. ورسالة للمنافسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الأهلي اختبار قوي عندما يلتقي سيمبا التنزاني في الخامسة مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة في إياب ربع نهائي دوري السوبر الإفريقي لكرة القدم، في المباراة التي يسعى خلالها إلى تحقيق الفوز بعدما تعادل في مباراة الذهاب بهدفين لكل فريق.

الأهلي يخوض مباراة سيمبا وأمامه عدد من التحديات يرغب في التغلب عليها، خلال مواجهة اليوم التي ستشهد حضور 30 ألف مناصر من مشجعي القلعة الحمراء، وهي ما ستمثل حافز إضافي للاعبي الأهلي من أجل تحقيق الفوز وتصحيح الأخطاء التي وقعت في مباراة الذهاب.

وأبرز التحديات التي يواجهها الأهلي أمام سيمبا اليوم:

علاج إهدار الفرص

يرغب مارسيل كولر المدير لفني للأهلي في علاج أزمة إهدار الفرص السهلة أمام مرمى الخصم، بعدما تبارى لاعبي الفريق الأحمر على إهدار ما يقرب من 4 فرص محققة في الشوط الأول فقط لمباراة سيمبا كانت كفيلة بتحقيق الفوز بنتيجة مطمئنة خارج الديار والعودة من تنزانيا بتذكرة الصعود إلى نصف نهائي الدوري الإفريقي.

تصحيح الأخطاء الدفاعية

عكف كولر ومعاونيه مع لاعبي الأهلي على معالجة الأخطاء الدفاعية التي وقع فيها اللاعبين خلال مباراة سيمبا الماضية، وأهمها تمركز اللاعبين غير الصحيح وكذلك عدم التعامل الجيد مع الرقابة والكرات العرضية والثابتة، وهي التي كلفت الفريق الأحمر استقبال هدفين وتفريطه في فوزا كان في المتناول.

رسالة لباقي المنافسين

يهدف الأهلي من مباراته اليوم إلى تحقيق فوز كبير وتوجيه رسالة إلى باقي المنافسين، أن بطل إفريقيا سينافس بقوة على حصد اللقب الأول من الدوري الإفريقي، ولا يخشى أي منافس، سواء في نصف النهائي، والذي من المتوقع أن يكون صن داونز الجنوب إفريقي بعدما فاز على بترو أتلتيكو الأنجولي بهدفين نظيفين خارج أرضه، أو في النهائي مع أيا من الفرق الأخرى المتوقع أن يقابلها حال الصعود للنهائي، مثل الوداد المغربي والترجي التونسي وأنيمبا النيجري ومازيمبي الكونغولي