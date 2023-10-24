شكرا لقرائتكم خبر عن حسام المندوه يغادر اجتماع المجلس مؤقتا ويتوجه إلى خزينة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر حسام المندوه أمين صندوق نادى الزمالك اجتماع مجلس الإدارة المقام حالياً فى مقر القلعة البيضاء بشكل مؤقت متوجهاً إلى خزينة النادى على أن يعود مرة أخرى لمواصلة الاجتماع.

ووصل حسين لبيب رئيس نادى الزمالك إلى مقر القلعة البيضاء منذ قليل لبدء اجتماع مجلس الإدارة، لمناقشة العديد من الملفات التى تخص النادى والفريق الكروى فى الفترة المقبلة.

كما حضر للنادي هشام نصر نائب الرئيس، بالإضافة إلى حسام المندوه أمين الصندوق ، وحضر من الأعضاء أحمد سليمان وحسين السيد ومحمد طارق بالإضافة إلى أحمد خالد حسنين و رامى نصوحى.

ويعقد مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب جلسة ودية لأعضاء المجلس بمقر النادى كأول تجمع للمجلس بعد انتخابات الجمعية العمومية والتى اسفرت عن فوز حسين لبيب وقائمته.