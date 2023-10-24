شكرا لقرائتكم خبر عن دورى المحترفين.. تعادل سلبى بين جمهورية شبين والقناة فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى نتيجة الشوط الأول بين جمهورية شبين والقناة، فى المباراة المقامة بينهما حاليا على ملعب الجمهورية بشبين، فى إطار منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دورى المحترفين.

جاء تشكيل جمهورية شبين كالتالى:

حراسة المرمى: مصطفى محمود

الدفاع: عماد حمدى، كالوشا، رجب العربى، أبو بكر زغلول،

الوسط: غريب ياسر، محمد أبو طالب، مؤمن إبراهيم، أشلى ستيفن

الهجوم: مؤمن محسن، محمود صلاح

بينما جاء تشكيل القناة كالتالى:

حراسة المرمى: محمود علاء الدين

الدفاع: محمود البدرى، هشام رأفت، مصطفى معوض، أسامة الليبى

الوسط: محمد رضا، أحمد حسن، محمود جريشة، محمد شرقية

الهجوم: أكرم عبد ربه ومحمد جمال بيبو