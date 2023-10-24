شكرا لقرائتكم خبر عن دورى المحترفين.. بروكسى يتقدم على راية بهدفين نظيفين فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق بروكسى فى إنهاء الشوط الأول متقدما على فريق راية بهدفين نظيفين، فى المباراة المقامة حاليا على ملعب بروكسى، فى إطار الجولة الخامسة من دورى المحترفين.

افتتح أهداف بروكسى اللاعب عمار شريف فى الدقيقة 30، وأضاف حسام بركات الهدف الثانى لبروكسى فى الدقيقة 35، لينفرد بصدارة هدافى دورى المحترفين برصيد 5 أهداف.

جاء تشكيل بروكسى لمواجهة راية كالتالى:

حراسة المرمى: فرج شوقى

الدفاع: باستن، الصفتى، شاكر أشرف،نادى حسن

الوسط: ميدو، أدهم، صبرى، عمار، أحمد فهمى

الهجوم: حسام بركات

بينما جاء تشكيل راية أمام بروكسى كالتالى:

حراسة المرمى: محمد موسى

الدفاع: كريم عباس، أحمد عبد الرحمن، محمد رضا، رامى زيدان

الوسط: أحمد عادل، محمد عادل، محمد السعيد، عمرو جمعة، أحمد مصطفى لا لا

الهجوم: طه نادى