شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة.. تعادل سلبى بين الأهلى وسيمبا فى إياب ربع نهائى الدورى الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطر التعادل السلبي على أول 15 دقيقة من مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني المقامة حالياً بإستاد القاهرة في إياب ربع نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم.

ويضم تشكيل الأهلي الرسمي للمباراة، كلاً من: محمد الشناوى، على معلول ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم، أليو ديانج ومروان عطية وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة‏ وبيرسي تاو ومحمود كهربا.

فيما يجلس على دكة البدلاء، كلاً من: ياسر إبراهيم وصلاح محسن ورضا سليم ومحمد الضاوي ‏وإمام عاشور وموديست وطاهر محمد ومصطفى شوبير وكريم الدبيس ومصطفى مخلوف ‏وأحمد نبيل كوكا وخالد عبدالفتاح.

بدأ الأهلي المباراة بهجوم ضاغط وهدد أفشة مرمى الضيوف أكثر من مرة لكن دون جدوى ، ويحاول سيمبا اللعب على الهجمة المرتدة.

ويُدير المباراة، الحكم الكونغولى جان جوك ندالا وفى كابينة الفار الحكم المغربى عادل زوران، والحكام المساعدون دوس سانتوس الأنجولى، ومارينجولا من موزمبيق.

وتعادل الأهلى مع سيمبا التنزاني بهدفين لكل فريق فى المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة الماضي بالعاصمة التنزانية دار السلام، ويحتاج الأهلي للفوز بأي نتيجة أو التعادل السلبى أو التعادل بهدف لكل فريق لضمان حجز بطاقة الصعود إلى نصف نهائي الدوري الإفريقي.