شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة الحجز على الرصيد تمنع لاعب المصري من تسديد مليون جنيه للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مقرب من أحمد أيمن منصور، لاعب النادى المصري، في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن اللاعب حاول خلال الفترة الماضية سداد مليون جنيه لنادي الزمالك، لتأكيد صحة موقفه بالتوقيع للنادي المصري.

وأضاف المصدر أن الحجز على أرصدة نادي الزمالك، حال دون قيام اللاعب بسداد المبلغ للنادي.

وكان ”الخليج 365”، قد أكد في وقت السابق، أن عقد أحمد أيمن منصور مع نادي الزمالك، يتضمن بنداً يتيح للاعب الرحيل عن النادي مقابل دفع مبلغ مليون جنيه، في حال تعذر قيده بنادي الزمالك، وهو ما حدث بسبب أزمة إيقاف قيد القلعة البيضاء.

وكان أحمد أيمن منصور وأحمد عيد، قد خضعا للتحقيق في مقر اتحاد الكرة يوم الأربعاء الماضي، وذلك ببسبب التوقيع لناديين، ويستند النادى المصري فى دفاعه عن اللاعبين على أن الزمالك يعانى من إيقاف القيد، وبالتالي لا يعتد بتلك العقود، ورغم منح اتحاد الكرة مهلة للناديين لحل الأزمة ودياً، إلا أن هذا الأمر يتعذر حتى الآن.

وشارك ثنائي المصري أحمد عيد وأحمد أيمن منصور في تدريبات الفريق البورسعيدي التي أقيمت استعداداً لمواجهة بيراميدز بالدوري، فى ظل ترقب كلا اللاعبين لقرار لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة.

ويستعد النادي المصري لمواجهة بيراميدز الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري.