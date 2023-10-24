شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ينشر صورا من غرفة ملابس الفريق قبل مباراة سيمبا فى الدورى الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر فيس بوك صوراً من غرفة ملابس الفريق قبل مباراة سيمبا التنزاني المقرر لها الخامسة من مساء اليوم، الثلاثاء باستاد القاهرة، فى "إياب" ربع نهائى دورى السوبر الأفريقى.

وتعادل الأهلي مع سيمبا التنزاني بهدفين لكل فريق فى المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة الماضى بالعاصمة التنزانية دار السلام، ويحتاج الأهلى للفوز بأي نتيجة أو التعادل السلبي أو التعادل بهدف لكل فريق لضمان حجز بطاقة الصعود إلى نصف نهائى الدوري الإفريقي.

وحرص كولر على تصحيح الأخطاء الدفاعية التي وقع فيها لاعبوه فى مباراة الذهاب، خاصة فى التمركز داخل الملعب، وعدم ترك مساحات شاسعة يستغلها لاعبو المنافس، بخلاف الأزمة فى الرقابة خلال الكرات العرضية والثابتة، والتي تسببت فى استقبال شباك الأهلى لهدفين من سيمبا في مباراة الذهاب.

كما حرص كولر على تصحيح الأخطاء الفنية التى وقع فيها لاعبوه أمام سيمبا، وأهمها إهدار الفرص السهلة، وخصص فقرة فى التدريبات لعلاج أزمة إهدار الفرص، بعدما حرمت الأهلي من تحقيق فوز مطمئن فى موقعة الذهاب وأجلت بطاقة صعود الأهلى إلى مباراة الليلة.

وطالب المدير الفني للأهلي لاعبيه بضرورة السيطرة على مجريات اللعب والتحكم في الكرة والتركيز الشديد والتنوع فى خلق الفرص من الأطراف والعمق، واستغلال المساحات التي ستتاح لهم فى تهديد مرمى المنافس وتحقيق الهدف المنشود في الفوز والصعود لنصف النهائي.