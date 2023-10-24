شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل فريقى السكة ووادى دجلة فى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أمير عزمي مجاهد المدير الفني لفريق السكة الحديد التشكيل الذي سيخوض به فريقه مباراة اليوم أمام وادي دجلة في ختام الجولة الخامسة بدوري المحترفين.

وجاء تشكيل السكة الحديد كالتالي : يوسف رحومة في حراسة المرمى، مصطفى عبد الوهاب، باسم عادل،. محمد عضل، أحمد فوزي، أحمد ربيع، محمد جمال، محمد أشرف،. محمود كشلط. محمد نادي، محمد عصام.

فيما أعلن ايجور توليتش المدير الفني لفريق وادي دجلة تشكيل فريقه والذي جاء كالتالي:

عبد الكافي رجب في حراسة المرمى، محمد جابر، عمر عدلي، احمد دحروج، يوسف اويا،. كلاسن، محمود طلعت، مؤمن عاطف، محمد عبد العاطي، وليد عطية، محمود ياسطي.

ويستضيف فريق السكة الحديد بقيادة أمير عزمي مجاهد نظيره وادي دجلة في مباراة لا تقبل القسمة على الفريقين، حيث أن التعادل يعتبر خسارة للفريقين معا في سباق المنافسة على التأهل للدوري الممتاز الموسم المقبل، بخلاف حاجة الفريقين للفوز معنويا لكسر حالة التعادلات التي سيطرت على نتائج الفريقين مؤخرا.

السكة الحديد يحتل المركز السابع برصيد 6 نقاط، فيما يحتل وادي دجلة المركز الثامن بنفس الرصيد من النقاط