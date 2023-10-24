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محمد الفلاح - مشاهدة مباراة سبورتينج براجا وريال مدريد يلا شوت في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 سيسعى ريال مدريد لتحقيق ثلاثة انتصارات متتالية في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم عندما يواصل مشواره في المجموعة الثالثة خارج ملعبه أمام براغا مساء الثلاثاء.

ويتصدر لوس بلانكوس القسم برصيد ست نقاط من ست نقاط متاحة، بفارق ثلاث نقاط عن براغا صاحب المركز الثالث، الذي فاز بواحدة وخسر واحدة من أول مباراتين له في مجموعة صعبة.

بدأت حملة براغا في المجموعة C بطريقة محبطة، حيث تلقت شباكهم في وقت متأخر أمام نابولي ليتعرضوا لهزيمة 2-1 على أرضهم، وكانت الخسارة أكثر مخيبة للآمال بالنظر إلى أن الفريق البرتغالي قد عادل النتيجة في الدقيقة 84 عن طريق بروما.

كان فريق أرتور خورخي في الجانب الأيمن من العرض المتأخر ضد يونيون برلين في الجولة الثانية، حيث تعافى فريق الدوري البرتغالي من تأخره بهدفين ليفوز 3-2 في ألمانيا، وجاءت المباراة الثالثة لهم في الدوري الألماني. الدقيقة 94 عن طريق كاسترو.

سيحقق براغا سلسلة من الانتصارات في خمس مباريات في هذه المباراة، والتي تضمنت انتصارات في آخر ثلاث مباريات في الدوري، وإجمالي 16 نقطة من ثماني مباريات تركتهم في المركز الرابع في جدول الدوري البرتغالي.

حقق Os Arcebispos رقمًا قياسيًا بانتصارين من مبارياته الثلاث السابقة ضد الفرق الإسبانية، والتي كانت جميعها ضد إشبيلية، وستكون مباراة الثلاثاء تاريخية للنادي، حيث يستعد لمواجهة النادي الأكثر نجاحًا في كرة القدم الأوروبية. المرة الأولى.

آخر مرة شارك فيها براغا في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا كانت خلال موسم 2012-2013، عندما احتل المركز الرابع في القسم الذي ضم أيضًا مانشستر يونايتد وغلطة سراي.

وفي الوقت نفسه، انتصر ريال مدريد في أول مباراتين له في المسابقة هذا الموسم، حيث بدأ المجموعة الثالثة بفوزه 1-0 على يونيون برلين قبل أن يهزم نابولي 3-2 في إيطاليا آخر مرة.

يتولى لوس بلانكوس بالفعل مسؤولية القسم برصيد ست نقاط، بينما يتصدر جدول الدوري الأسباني، برصيد 25 نقطة من أول 10 مباريات هذا الموسم، لكن فريق كارلو أنشيلوتي شهد سلسلة من الانتصارات في أربع مباريات. وتنتهي مساء السبت.

تأخر ريال مدريد في الدقيقة 74 من مباراة الدوري أمام إشبيلية على ملعب رامون، لكن داني كارفاخال عادل النتيجة بعد أربع دقائق، ليحصل فريق العاصمة على حصة من الغنائم في مباراة كان فيها أقل من أفضل مستوياته لفترة طويلة. نوبات.

لقد تعرض لوس بلانكوس - الفائز بكأس أوروبا في 14 مناسبة - للهزيمة في ثماني من آخر 24 مباراة خارج أرضه في هذه المسابقة، مسجلًا ثمانية انتصارات فقط في هذه العملية، وهو رقم قياسي سيمنح براغا الثقة قبل مواجهة الثلاثاء.

فاز ريال مدريد في 10 من أصل 12 مباراة خاضها في جميع المسابقات هذا الموسم، في حين أن سجله العام ضد المنافس البرتغالي قوي، حيث فاز في 14 وتعادل في اثنتين وخسر خمس من مبارياته الـ 21 السابقة.