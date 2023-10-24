شكرا لقرائتكم خبر عن شوط سلبي بين الأهلي وسيمبا في إياب ربع نهائي الدوري الأفريقي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني المقامة حالياً باستاد القاهرة في إياب ربع نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم بالتعادل السلبي.

ويضم تشكيل الأهلي الرسمي للمباراة، كلاً من: محمد الشناوى، على معلول ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم، أليو ديانج ومروان عطية وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة‏ وبيرسي تاو ومحمود كهربا.

ويُدير المباراة، الحكم الكونغولى جان جوك ندالا وفى كابينة الفار الحكم المغربى عادل زوران، والحكام المساعدون دوس سانتوس الأنجولى، ومارينجولا من موزمبيق.

فيما يجلس على دكة البدلاء، كلاً من: ياسر إبراهيم وصلاح محسن ورضا سليم ومحمد الضاوي ‏وإمام عاشور وموديست وطاهر محمد ومصطفى شوبير وكريم الدبيس ومصطفى مخلوف ‏وأحمد نبيل كوكا وخالد عبدالفتاح.

بدأ الأهلي المباراة بهجوم ضاغط وهدد أفشة مرمى الضيوف أكثر من مرة لكن دون جدوى ، ويحاول سيمبا اللعب على الهجمة المرتدة.

بمرور الوقت يضغط الأهلي بشكل أكبر لكن غياب اللعب الجماعي حال دون زيارة شباك الضيوف ، ومرر علي معلول كرة طولية من ناحية اليسار و"قلشت" الكرة من حارس سيمبا لكن كهربا لم يستغل الفرصة ليتدخل دفاع الضيوف ويُنقذ الموقف.

تواصل الهجوم الأهلاوي بشكل واضح وألغى الحكم هدفاً سجله كهربا في الدقيقة 25 للتسلل ،و رد الضيوف بهجمة خطرة تصدى لها ببراعة الشناوي قبل أن يُعلن الحكم أن الكرة كانت تسلل وسقط حارس الأهلي على الأرض لتلاقي العلاج إثر إصابته من التصويبة القوية للاعب سيمبا.

جرّب أفشة مهارته في التسديد مرة أخرى ولعب كرة قوية علت العارضة بسنتيمرات ، وتسابق لاعبي الأهلي في إهدار الفرص إلى أن ينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وتعادل الأهلى مع سيمبا التنزاني بهدفين لكل فريق فى المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة الماضي بالعاصمة التنزانية دار السلام، ويحتاج الأهلي للفوز بأي نتيجة أو التعادل السلبى أو التعادل بهدف لكل فريق لضمان حجز بطاقة الصعود إلى نصف نهائي الدوري الإفريقي.















































