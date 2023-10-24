الامارات | 3 ميداليات للإمارات في «الألعاب البارالمبية الآسيوية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق لاعبو منتخبي ألعاب القوى والرماية، إنجازاً كبيراً، اليوم الثلاثاء، بإحرازهم ثلاث ميداليات للإمارات (ذهبية وفضيتان) في منافسات دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية المقامة حالياً في هانجتشو.

وحصد البطل محمد القايد الميدالية الذهبية الأولى للإمارات في الدورة، بفوزه بنهائي سباق 800 متر لفئة (T34)، الذي أقيم على مضمار هوانغ لونغ، بعدما قطع مسافة السباق في زمن قدره 1:38.10 دقيقة، وتلاه الصينيان وينهاو جونج ثانياً، بزمن 1:39.22 دقيقة، ويانج وانج ثالثاً بزمن 1:40.36 دقيقة.

ويعد القايد بطل العالم في هذا السباق، حيث سبق وحقق المركز الأول في بطولة العالم «دبي 2019»، ودورة الألعاب البارالمبية في البرازيل «ريو دي جانيرو 2016»، ودورة الألعاب البارالمبية الآسيوية «جاكرتا 2018»، وسبق أن ضمن تأهله إلى دورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024».

وانتزعت لاعبة منتخب ألعاب القوى ذكرى الكعبي الميدالية الفضية في مسابقة رمي الصولجان لفئة (F32) للسيدات، محققة 857 نقطة في المركز الثاني، فيما جاءت الإيرانية براستو حبيبي في المركز الأول بـ934 نقطة، وفازت بالذهبية، وحلت الهندية إيكتا بهايان في المركز الثالث بـ832 نقطة ونالت البرونزية.

وأضاف سيف الظاهري لاعب منتخب الرماية، الميدالية الفضية الثانية في منافسات البندقية 50 متر، وضعية الرقود، لفئة (SH2) بعدما حقق 249.8 نقطة، وحل في المركز الثاني، بينما فاز بالذهبية التايلاندي انوسن شايشمنان محققاً 251.7 نقطة، وحل الكوري الجنوبي شيولجاي لي ثالثاً بـ228.7 نقطة وفاز بالبرونزية.

وعبر محمد القايد عن سعادته بالفوز بأول ميدالية ذهبية للإمارات في هانجتشو، وقال في تصريحات صحافية: «في مثل هذه المحافل الكبرى، لا نمثل أنفسنا ولكن نمثل دولة الإمارات وبالتالي طموحنا لابد أن يتناسب مع قدر ومكانة دولتنا».

وأضاف: «رغم الصعوبات والتحديات، وبعد خوضي معسكر إعداد خارجي لمدة شهر ونصف في تايلاند، ومنه توجهت مباشرة إلى الصين، كان من الصعب علي التراجع وعدم المشاركة في هذا السباق، والحمد لله كان التوفيق حليفي».

وأكد القايد أن هذه الميدالية ستكون حافزا قوياً له للتحضير لأولمبياد «باريس 2024» من أجل مواصلة تحقيق الإنجازات.