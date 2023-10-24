نجم توتنهام: سون لاعب من الطراز العالمي

ياسر رشاد - القاهرة - أشاد جيمس ماديسون، لاعب فريق توتنهام، بالمستويات التي يقدمها زميله سون هيونج مين، بعد تصدر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

ونجح توتنهام في تحقيق الفوز على فولهام بنتيجة 2/0، مما جعله يتصدر مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة.

وأكد ماديسون أن علاقة بزميله سون رائعة، حيث شدد على أنه مسرور باللعب مع طيلة الفترة الماضية.

تصريحات ماديسون

تحدث ماديسون في تصريحات نقلتها صحيفة "مترو" الإنجليزية، فقال: "أنا وسون تجمعنا علاقة رائعة، فالكوري الجنوبي يعد لاعبًا أحببته لسنوات عديدة، والآن أصبح من دواعي سروري اللعب معه".

وتابع ماديسون تصريحاته: "سون لاعب من الطراز العالمي، لابد أن نواصل التدريب وبدأنا نفهم ركضات بعضنا البعض".

واكمل نجم السبيرز تصريحاته: "الجماهير يمكن لها الأنجراف، لكننا نريد هذا الأمر، وهو التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، فهذا ما يهمهم".

وأضاف: "الأمر يتعلق بنا، لن نفعل ذلك، إذا فكرت في أهداف طويلة المدى، فمن الممكن أن تنجرف بعيدًا".

وأتم لاعب توتنهام تصريحاته: "نرغب في أن يحلم المشجعون، لكننا سنواصل التركيز يومًا بعد يوم".