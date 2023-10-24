قائمة أتلتيكو مدريد لمواجهة سيلتك

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، القائمة المستدعاة لمواجهة سيليتك الاسكتلندي في دوري أبطال أوروبا.

ويواجه أتلتيكو مدريد نظيره سيلتك، مساء الأربعاء في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وشهدت قائمة أتلتيكو مدريد عودة ستيفان سافيتش بعد إصابته أمام سيلتا فيجو في المباراة الماضية.

ويغيب عن أتلتيكو مدريد المدافع الأوروغوياني رينيلدو الذي عمل مع زملائه بعد ثمانية أشهر من إصابته وليمار وممفيس وسامو لينو.

قائمة أتلتيكو مدريد

حراس المرمى: أوبلاك، جربيتش وجوميس.

خط الدفاع: أزبيليكويتا، مولينا، هيرموسو، سافيتش، سويونكو وخابي غالان.

خط الوسط: كوكي، فيتسل، ساؤول، دي بول، باريوس، يورينتي وريكيلمي.

خط الهجوم: جريزمان وكوريا وموراتا.

ويتصدر أتلتيكو مدريد ترتيب مجموعته في دوري أبطال أوروبا برصيد 4 نقاط بالتساوي مع لاتسيو الإيطالي.

وفاز أتلتيكو مدريد على فينورد الهولندي وتعادل مع لاتسيو ويبحث عن انتصاره الثاني للحفاظ على آماله في التأهل.