الثنائي المنافس للأهلي .. انطلاق مواجهة صن داونز وبترو أتليتكو بالدوري الأفريقي

ياسر رشاد - القاهرة - انطلقت من قليل مواجهة صن داونز الجنوب أفريقي وبترو أتليتكو الأنجولي، والتي تقام على ملعب الأول لحساب إياب الدور ربع النهائي من مسابقة الدوري الأفريقي.

ويدير المواجهة تحكيميًا الدولي الجزائري مصطفى غربال.





كان لقاء الذهاب بين الفريقين والذي أقيم على ملعب الفريق الأنجولي قد انتهى بتفوق صن داونز بثنائية من دون رد.

ومن المقرر أن يلاقي الفريق المتأهل من هذه المواجهة الأهلي في نصف نهائي البطولة التي تقام للمرة الأولى تحت رعاية الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”.



وحجز الأهلي مقعدًا في قبل نهائي البطولة بعد تعادله إيجابيًا بهدف لمثله على ملعب ستاد القاهرة في إياب الدور ربع النهائي من المسابقة، وعقب انتهاء لقاء الذهاب في تنزانيا بالتعادل الإيجابي بثنائية لكل منهما.

ومن المقرر إقامة لقاء الذهاب 29 من شهر أكتوبر الجاري بالقاهرة على أن يكون لقاء الإياب 1 نوفمبر المقبل خارج الأرض للأهلي.