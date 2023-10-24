منتخب مصر الشباب يستدعي خماسي الزمالك لمعسكر أكتوبر

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المدرب وائل رياض، المدير الفني لمنتخب مصر الشباب، قائمة الفراعنة التي تخوض المعسكر المفتوح في الفترة من 25 وحتى يوم 27 من شهر أكتوبر الجاري، والتي تضم 50 لاعبًا من بين الأندية، من بينهم خمسة لاعبين من نادي الزمالك، في إطار التجهيز لدورة شمال أفريقيا في تونس.

منتخب الشباب يستدعي خماسي الزمالك لمعسكر أكتوبر:

تأتي خطة منتخب مصر الشباب بضم 50 لاعبًا ضمن من أجل مشاهدة أكبر عدد من اللاعبين واختيار أفضل العناصر من بينهم للمرحلة المقبلة، وهي الخطوة الثانية بعد السابقة التي كانت معسكر الإسماعيلية الأول والذي شهد انضمام 34 لاعبًا.

5 لاعبين من الزمالك في قائمة منتخب الشباب، هم:-

يوسف حمادة "حارس مرمى مواليد 2005" .

هشام محمد فؤاد "مدافع مواليد 2005" .

يوسف وائل "لاعب وسط مواليد 2005" .

أنس وائل "جناح هجومي مواليد 2005" .

أحمد خالد السمبوك "مهاجم مواليد 2005" .

بعد إعلان وائل رياض ضم 50 لاعبًا في المعسكر الثاني وكان قد سبقهم 34 لاعبًا في المعسكر الأول، يكون إجمالي اللاعبين الذين تم استدعاؤهم حتى الآن هم 84 لاعبًا.

ويحسم الجهاز الفني لمنتخب الشباب عقب المعسكر المفتوح قائمة اللاعبين النهائية لبطولة دورة شمال أفريقيا، والمقرر لها أن تقام في دولة تونس خلال شهر نوفمبر المقبل من العام الحالي 2023.