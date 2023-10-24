كريستو: الأهلي جاهز لمباراة نصف نهائي الدوري الأفريقي

ياسر رشاد - القاهرة - أبدى محمد الضاوي كريستو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بتحقيق الانتصار على فريق سيمبا التنزاني، مساء اليوم الثلاثاء، وخطف بطاقة التأهل لدور نصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي، مؤكدًا أن اللاعبين لديهم الإصرار الكبير على تحقيق اللقب في نسخته الأولى.

كريستو: جاهزون لمباراة نصف نهائي الدوري الأفريقي

شدد محمد الضاوي كريستو على المضي قدمًا في البطولة وأن اللاعبين لديهم إصرار كبير على تحقيق اللقب والتتويج بالنسخة الأولى من المسابقة.

أشار محمد الضاوي كريستو إلى أن عدم مشاركته في اللقاء أمر غير محزن بالنسبة له مؤكدًا أن الجهاز الفني بقيادة المدرب السويسري، مارسيل كولر، هو من يحدد الذي يبدأ اللقاء ومن يجلس على مقاعد البدلاء، وشدد على أنه يتدرب بشكل جيد ويؤدي ما عليه، ليكون جاهزًا دائمًا إذا احتاج إليه الفريق.

فتح كريستو الحديث عن مواجهة دور نصف النهائي من بطولة الدوري الأفريقي مؤكدًا أنها ستكون صعبة على المارد الأهلي، وذلك لأن الفريق المنافس سيكون لديه نفس دوافع الفوز والوصول للمواجهة النهائية، وبالتأكيد يطمح هو الآخر في الفوز باللقب أيضًا، ولكنه أكد أن لاعبي الأهلي مستعدون بقوة للمواجهة المقبلة، ويسعون لتحقيق الفوز.

وكان الأهلي قد تعادل مع سيمبا التنزاني بهدف لكل فريق بعد التعادل في لقاء الذهاب بنتيجة 2-2، ليتأهل لنصف النهائي بتطبيق قاعدة الهدف خارج الأرض.