تأجيل مباراة الترجي التونسي ومازيمبي الكونغولي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الثلاثاء تأجيل مباراة الترجي التونسي ومازيمبي من الكونغو الديمقراطية في إياب دور الثمانية للدوري الإفريقي إلى يوم الخميس بدلا من الأربعاء.

وخسر الترجي 1-صفر في مباراة الذهاب التي أقيمت في تنزانيا يوم الأحد الماضي.

وأكد وليد قرفالة المتحدث باسم الترجي أن مازيمبي تقدم بطلب التأجيل لمدة 24 ساعة لكن الترجي رفضه.

وتابع قرفالة: القرار النهائي للكاف قبول طلب التأجيل مع الحفاظ على توقيت المباراة في الرابعة بالتوقيت المحلي في ملعب حمادي العقربي برادس.

ويلتقي المتأهل من هذه المواجهة مع الفائز من مباراة الوداد البيضاوي المغربي وإنيمبا النيجيري.