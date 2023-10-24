رؤية المملكة 2030 .. السعودية تعلن توجه جديد في الاستثمار الرياضي

ياسر رشاد - القاهرة - في خطوة استثمارية جديدة تأتي ضمن رؤية المملكة العربية السعودية لـ 2030، أعلن أمس الإثنين الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، إطلاق بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، على أن تنظم في العاصمة الرياض بشكل دوري كل عام ابتداءً من صيف عام 2024.



محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي ورئيس صندوق الاستثمارات العام السعودي، كان قد أكد خلال تصريحات سابقة أن صناعة كرة القدم أصبحت الآن استثمارًا وهذا ما تنتهجه المملكة لرؤية مستقبلية.

الألعاب الإلكترونية توجه جديد..

وحققت المملكة رواجًا كبيرًا الأشهر القليلة الماضية باستقدام كبار نجوم العالم في كرة القدم، الأمر الذي أضفى متابعة جماهيرية كبرى لكرة القدم هناك.

وقدمت المملكة ملفًا رسميًا لتنظيم كأس العالم 2034 وتقترب كثيرًا من نيل شرف تنظيم المحفل العالمي، خاصة بعد اشتراك دولة المغرب في ملف تنظيمي لكأس العالم 2030.

وتماشيًا مع التوجه العالمي جاء كأس العالم للرياضات الإلكترونية الذي سينظم بدورية ثابتة، ليصبح بوابة أخرى نحو العالمية مع موسم الرياض السنوي.



وأعطى ولي العهد السعودي شارة الانطلاق على هامش مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة، الذي استضافته المملكة السعودية بالأمس.

كما أشار ولي العهد إلى إنشاء مؤسسة كاملة تحمل اسم كأس العالم للرياضات الإلكترونية تهدف إلى الاستفادة من المنظومة الإلكترونية وتحقيق عوائد اقتصادية.



وأكد ولي عهد السعودية خلال تصريحاته الأخيرة، على أن بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية بمثابة الآن الخطوة الطبيعية القادمة في رحلة المملكة تماشيًا مع الاستثمار الرياضي في كرة القدم، من أجل أن تكون المملكة في المركز العالمي الأول للألعاب والرياضات الإلكترونية.

وشدد بن سلمان على أن البطولة هذه تأتي ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، بما في ذلك تنويع مصادر الاقتصاد والاستثمار، وتنشيط السياحة مع تقديم خدمات ترفيهية.