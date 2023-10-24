عماد متعب يكشف أسباب تعادل الأهلي مع سيمبا التنزاني

ياسر رشاد - القاهرة - كشف عماد متعب، لاعب الأهلي السابق والمحلل الرياضي الحالي، أسباب تعادل المارد الأحمر أمام سيمبا التنزاني، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الإفريقي.

وكان الأهلي قد استفاد من التعادل بهدفين لمثلهما أمام سيمبا في مباراة الذهاب، ليتعادل بهدف لكل فريق في مباراة الإياب، في المباراة التي أقيمت على ملعب القاهرة في الخامسة من مساء اليوم.

تصريحات عماد متعب

علق عماد متعب على تعادل الأهلي أمام سيمبا بهدف لكل فريق، وذلك في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس"، حيث قال: "السويسري كولر كان يفكر في المباراة المُقبلة خلال الشوط الثاني من مباراة سيمبا، حيث كاد أن يخرج من البطولة".

وتابع: "كولر ولاعبي الأهلي نجحوا في فعل كل شيء في الشوط الأول، لذلك هذا ما حدث خلال لقاء سيمبا بتنزانيا في الشوط الأول".

وتابع: "المارد الأحمر نجح في تقديم شوطًا رائعًا بكل المقاييس، لكن الشوط الثاني كانت هناك مساحات كبيرة وإهدارًا للفرص".

وأكمل: "ما حدث اليوم خلال مباراة الأهلي وسيمبا يعد درس للاعبين والجهاز الفني، فلا يوجد مبرر أنك تقوم بعمل تغيير واحد في الدقيقة 78".

وأختتم متعب تصريحاته: "ما حدث بين محمد الشناوي وعبد المنعم يدل على وجود توتر بينهما، بعد اعتماد الثنائي على بعضهما البعض".

وأضاف: "لا أريد أن أقلل من فريق سيمبا ولكن لا يوجد تنظيم ولا إمكانيات، بل أشاهد فريق مفكك داخل الملعب، ولكن إهدار الفرص وتبديلات كولر أدت إلى هذا الاداء الذي شاهدته".

الجدير بالذكر أن الأهلي سيواجه الفائز من مباراة صن داونز وبيترو أتلتيكو، في الدور نصف النهائي من بطولة دوري السوبر الإفريقي.