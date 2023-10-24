كوتينيو يقود تشكيل الدحيل لمواجهة النصر السعودي في دوري أبطال آسيا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المدرب الفرنسي كريستوف جالتييه، المدير الفني لفريق نادي الدحيل القطري، تشكيل الفريق لمواجهة النصر السعودي، في لقاء يجمع بين الفريقين على ملعب ستاد جامعة الملك سعود، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الخامسة من مواجهات دوري أبطال آسيا لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

كوتينيو يقود تشكيل الدحيل لمواجهة النصر السعودي:

أعلن جالتييه تشكيل الدحيل الذي شهد تواجد فيليب كوتينيو ومايكل أولونجا اليت تخوض لقاء النصر السعودي، وضم التشكيل كلًا من:-

في حراسة المرمى: صلاح، فيليب كوتينيو ومايكل أولونجا والمعز علي وإسماعيل وبوضياف والبراكي وماديبو وكيم وسيميدو.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الدحيل لمواجهة النصر السعودي كل من شهاب ومحمد في حراسة المرمى، وموسي وموسي والنايمي وخالد محمد وعزيز ولحاج وماجر وفارس وبامبا ومونتاري.

يحتل النصر المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط من انتصارين، على الجانب الآخر يمتلك نادي الدحيل نقطة وحيدة في المركز الرابع والأخير من ترتيب المجموعة.

وجاء تشكيل النصر مكون من:-

في حراسة المرمى: نواف العقيدي.

في خط الدفاع: سلطان الغنام – إيمريم لابورت – عبدالإله العمري – قاسم.

في خط الوسط: عبدالله الخيبري – عبدالمجيد الصليهم.

في خط الوسط الهجومي: أندرسون تاليسكا – أوتافيو – ساديو ماني.

في خط الهجوم: كريستيانو رونالدو.