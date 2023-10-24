لجنة حكام الفيوم تواصل إجراء تدريبات عملية ومحاضرات نظرية للحكام

ياسر رشاد - القاهرة - واصلت لجنة الحكام بمنطقة الفيوم لكرة القدم إجراء تدريبات عملية ومحاضرات نظرية للحكام الجدد والدرجتين الثانية والثالثة وبعض حكام الدرجة الأولى فى المحافظة وذلك فى ملعب مركز شباب العدوة بالفيوم بقيادة الكابتن شعبان صادق رئيس لجنة حكام الفيوم والكابتن سيد الشورة، مدير اللجنة، والكابتن صبرى برديسى، عضو اللجنة، والمحاضر الفنى والكابتن سمير عبدالفضيل، المعد البدنى لحكام الفيوم.

أشرف على عملية تنظيم اللقاء وإعداد قاعة المحاضرات والملعب الكابتن محمد طه، نائب رئيس لجنة اللياقة البدنية بالاتحاد المصرى لكرة القدم وابن قرية العدوة.

ألقى الكابتن صبرى برديسى، عضو لجنة الحكام بالفيوم والمحاضر بالاتحاد المصرى لكرة القدم، محاضرة عن "تكنيك" استخدام الراية وأيضًا شخصية الحكم وتحدث سيد الشورة، مدير لجنة حكام الفيوم، عن بعض الأمور الإدارية التى يجب على الحكام اتباعها قبل وأثناء وبعد المباريات وتحدث الكابتن شعبان صادق عن الاستعداد النفسى والبدنى للحكام قبل المباريات.

حكام ومساعدين:

عقب ذلك تم تقسيم الحكام والمساعدين وتولى الكابتن صبرى صادق والكابتن سيد الشورة والكابتن سمير عبدالفضيل إجراء تدريبات عملية للحكام المساعدين فى أرض الملعب على أسلوب استخدام الراية فى رميات التماس والركلة الركنية وركلة المرمى والتسلل "القريب والوسط والبعيد" وفى الإشارة على ارتكاب الأخطاء من المهاجمين والمدافعين والتحركات الجانبية فى المسافات القصيرة وتولى الكابتن شعبان صادق تدريب الحكام على التحركات فى الملعب وكيفية استخدام الصفارة والتمركز أثناء اللعب وأيضًا أثناء توقف اللعب وفى الركلات الحرة والركلات الركنية.

وتقدمت لجنة الحكام بالمنطقة بالشكر والتقدير الى الكابتن منتصر الفحل، رئيس مجلس إدارة مركز شباب العدوة والكابتن محمود ميزار، مدير المركز على تعاونهم فى تجهيز الملعب وقاعة المحاضرات.

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