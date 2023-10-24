الدوري الأفريقي .. شوط أول سلبي بين صن داونز وبترو أتليتكو

ياسر رشاد - القاهرة - حسمت نتيجة التعادل السلبي ، الشوط الأول من مواجهة صن داونز الجنوب أفريقي وبترو أتليتكو الأنجولي ، الجارية الآن بينهما على ملعب الأول لحساب منافسات إياب الدور ربع النهائي من مسابقة الدوري الأفريقي.





كان لقاء الذهاب بين الفريقين ، قد انتهى بتفوق الفريق الجنوب أفريقي بثنائية من دون ، خلال المباراة التي أقيمت في أنجولا.

ويقترب الفريق الجنوب أفريقي بهذا من حجز تذكرة العبور إلى الدور التالي من منافسات البطولة ، وملاقاة الأهلي في الدور نصف النهائي للمسابقة القارية.

تأهل الأهلي ..

كان النادي الأهلي ، قد حسم تأهله إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي، بعد تعادله أمام نظيره سيمبا التنزاني بهدف لكل منهما، خلال المواجهة التي أقيمت بينهما على ملعب ستاد القاهرة في إياب ربع النهائي.

تقدم الفريق التنزاني بهدف مفاجئ عكس سير اللقاء عند الدقيقة 68، قبل أن يعادل الأهلي النتيجة عند الدقيقة 74 عبر اللاعب محمود كهربا.

واستفاد الأهلي في تأهله إلى نصف النهائي من نتيجة التعادل الإيجابي خارج أرضه على ملعب دار السلام الجمعة الماضي بثنائية لكل منهما.