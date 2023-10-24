كولر : الأهلي استحق التأهل لنصف نهائي الدوري الأفريقي

ياسر رشاد - القاهرة - عبر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بتأهله إلى نصف نهائي الدوري الأفريقي.





وقال كولر إن الأهلي حقق المطلوب، وتأهل إلى نصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي عن جدارة واستحقاق، بعد تخطي عقبة فريق سيمبا التنزاني.

وأكد خلال تصريحاته ، أن الفريق سيطر تمامًا على مجريات اللعب طوال شوطي اللقاء وأهدر العديد من الفرص، وأن الهدف الذي سجله سيمبا جاء أثناء سقوط محمد هاني بسبب الإصابة، وهو ما كان يستوجب المزيد من التركيز.



وأضاف خلال المؤتمر الصحفي: حصلنا على عدد كبير من الفرص التي كانت كفيلة بنتيجة مغايرة للقاء، لكننا نستمر في إهدار الفرص، وهو أمر يتم العمل عليه خلال التدريبات.

وأكمل: تخطينا الدور ربع النهائي إلى نصف نهائي البطولة، ولا يمكن أن نحقق الفوز في كل المباريات بنتيجة كبيرة بشكل مستمر، ويجب أن نحترم جميع المنافسين، كما أكد أن التبديلات جاءت وفقًا لظروف اللقاء.

غياب موديست ..

وأشار كولر إلى أن موديست غاب عن التدريبات الماضية لعدة أيام بسبب المرض، وأن إمام عاشور كان بحاجة إلى مزيد من الوقت خاصة أنه لا يقبل بمشاركة أي لاعب إلا في حال جاهزيته البدنية والفنية بنسبة ١٠٠٪‏.

وأكمل: إجمالًا حصلنا على فرص عديدة وأهدرنا الكثير من الأهداف، ويتم علاج الأخطاء من خلال التدريبات والتركيز بشكل أكبر، وهو ما يتم العمل عليه باستمرار.