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نجم تشيلسي يوجه رسالة لـ بوكيتينو

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ياسر رشاد - القاهرة -  وجه كول بالمر، لاعب رسالة، للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، بعد التصرف الذي حدث خلال مواجهة البلوز أمام آرسنال، ضمن منافسات الممتاز لهذا الموسم.

 وقدم كول بالمر اعتذارًا لمدربه الأرجنتيني، لكن اللاعب يعتقد أن الأخير سيقوم بإيقافه خلال الفترة المقبلة.

 تصريحات كول بالمر:

 تحدث كول بالمر، لاعب تشيلسي الإنجليزي، في تصريحات نقلتها صحيفة "مترو" الإنجليزية، حيث قال: "عند تسجيل آرسنال هدفه الثاني في مرمانا كنت أتناول مشروبًا".

 وتابع بالمر تصريحاته: "قمت برمي زجاجة المياة بعيدًا، كما يفعل أي شخص، لكنني لم أنظر، لتصطدم بالمدرب بوكيتينو".

 وأكمل: "تشيلسي يقدم مستويات جيدة، نحاول الظهور في التدريبات بشكل جيد، أعمل بجد وحاول فقط رد الجميل له لأنه يضع الكثير من الثقة فينا".

 وأضاف: "تحدثت معه وقلت له أنا آسف، فاعتذرت بشكل صحيح بعد المباراة مباشرةً".

 واختتم بالمر تصريحاته: "آمل ألا يبعدني عن التشكيل لهذا السبب".

  جدير بالذكر أن تشيلسي يقدم مستويات متذبذبة تحت قيادة ماوريسيو بوكيتينو، مما يجعله أمام انتقادات حادة من الصحافة والجماهير الإنجليزية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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