بث مباشر .. مباراة ريال مدريد وسبورتنج براجا بدوري أبطال أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - مع دقات العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء يستضيف فريق سبورتنج براجا البرتغالي نظيره ريال مدريد الإسباني، لحساب منافسات الجولة الثالثة من مرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.





كانت لجنة الحكام بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، قد أعلنت يوم الأحد الماضي 22-10-2023، عن أسماء حكام بعض مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وأسندت إدارة مباراة براجا البرتغالي وريال مدريد بالمجموعة الثالثة للحكم الإنجليزي مايكل أوليفر.

ويخوض فريق ريال مدريد، لقاء الليلة محتلًا صدارة ترتيب فرق المجموعة الثالثة من دوري أبطال أوروبا 2023-2024 برصيد 6 نقاط من مباراتين، بعد الفوز على أونيون برلين بهدف دون رد في الجولة الأولى، ثم الانتصار المثير على نابولي بنتيجة 3-2 في الجولة الثانية، وبالتأكيد يطمح الملكي لتحقيق الفوز من أجل تعزيز صدارته في المجموعة والاقتراب خطوة إضافية من ضمان التأهل.

أما سبورتينج براجا، يخوض لقاء الليلة بهدف تحقيق الفوز، خاصة وأنه يحتل المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط، بعد الخسارة أمام نابولي في الجولة الأولى بهدفين لهدف، ثم الفوز الثمين على أونيون برلين بنتيجة 3-2.



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