الأهلي في قبل نهائي الدوري الأفريقي .. موعد مواجهتي الذهاب والإياب

ياسر رشاد - القاهرة - حسم النادي الأهلي تأهله إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي ، عقب تعادله أمام سيمبا التنزاني بهدف لمثله ، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم على ملعب ستاد القاهرة ، في إياب ربع نهائي البطولة.





كان لقاء الذهاب بين الفريقين الجمعة الماضي ، قد انتهى بالتعادل الإيجابي بثنائية لكل منهما .

وحجز الأهلي مقعدًا في قبل نهائي البطولة ، ليلاقي الفريق المتأهل من المواجهة الأخرى بين صن داونز الجنوب أفريقي وبترو أتليتكو الأنجولي ، والتي انتهى لقاء الذهاب فيها بفوز الفريق الجنوب أفريقي بثنائية دون رد بأنجولا.

ومن المقرر إقامة لقاء الذهاب 29 من شهر أكتوبر الجاري بالقاهرة ، على أن يكون لقاء الإياب 1 نوفمبر المقبل خارج الأرض للأهلي.

كان الأهلي قد بدأ لقاء اليوم أمام سيمبا بتشكيل ضم كل من ..

في حراسة المرمى محمد الشناوي.

خط الدفاع محم هاني ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة وعلي معلول.

خط الوسط مروان عطية وأليو ديانج.

خط الوسط الهجومي حسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وبيرسي تاو.

الهجوم محمود عبدالمنعم كهربا.

بينما تواجد على مقاعد بدلاء الأهلي أمام سيمبا كل من مصطفى شوبير – مصطفى مخلوف – خالد عبدالفتاح – ياسر إبراهيم – صلاح محسن – رضا سليم – إمام عاشور – طاهر محمد – كريم الدبيس – أحمد نبيل "كوكا" – محمد الضاوي.