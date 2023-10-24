أفشة يرتدي قميص يحمل عبارة "تعاطفًا مع غزة" عقب مباراة الأهلي وسيمبا

ياسر رشاد - القاهرة - ظهر النجم الدولي محمد مجدي أفشة لاعب وسط الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وهو يرتدى قميص يحمل عبارة تعاطفًا مع غزة، عقب المواجهة المارد الأحمر أمام نظيره سيمبا التنزاني، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات إياب دور ربع نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم.

أفشة يرتدي قميص يحمل عبارة "تعاطفًا مع غزة"

وظهر محمد مجدي أفشة عقب اللقاء وهو يخلع تيشيرت الأهلي ويرتدى قميص مكتوب عليه عبارة "تعاطفًا مع غزة"، وهي ليست المرة الأولى التي يظهر فيها علم فلسطين خلال مواجهة المارد الأحمر ضد سيمبا التنزاني.

وهتافات وعبارات وأعلام دولة فلسطين كانت النقطة المضيئه في لقاء إياب ربع نهائي الدوري الأفريقي، وكان بطلها الجمهور الذي كان صوته يزلزل المدرجات.

انتهت مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ليتأهل لنصف نهائي الدوري الأفريقي بمجموع مواجهتي الذهاب والإياب 3-3 وتعطي قاعدة الهدف خارج الأرض أفضلية للمارد الأحمر ليتأهل مباشرة للدور المقبل.