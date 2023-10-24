شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يجتمع بمعاونيه بعد مباراة سيمبا والبدلاء يؤدون مران خفيف باستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلى، على عقد جلسة مع جهازه المعاون فى أرضية ملعب استاد القاهرة عقب انتهاء مباراة الفريق أمام سيمبا التنزانى بالدوري الأفريقي .

وتحدث كولر مع معاونيه بشأن عدة أمور خاصة باللقاء الذي شهد عدة أخطاء من اللاعبين كادت تُطيح بالفريق من البطولة القارية ، كما طلب المدير الفني من اللاعبين البدلاء الجري عدة مرات في أستاد القاهرة عقب اللقاء من أجل الحفاظ على لياقتهم.

وتأهل الأهلي بصعوبة بالغة إلى نصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم بعدما تعادل بهدف لمثله أمام سيمبا التنزاني خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، بإستاد القاهرة في إياب ربع نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم.

وكانت مباراة الذهاب في تنزانيا قد إنتهت بالتعادل 2/2.. تقدم الضيوف فهدف ساديو كانوتيه في الدقيقة 68 وتعادل كهربا للأهلي في الدقيقة 76.

ونجح كهربا في "إنارة" طريق الأهلي بالدوري الأفريقي رغم الأداء الباهت في مبارتي الذهاب والعودة بربع نهائي البطولة.

وبذلك يلتقي الأهلي مع الفائز من صن داونز الجنوب أفريقي وبترو أتلتيكو الأنجولي في نصف نهائي البطولة التي تٌُقام للمرة الأولى هذا العام بمشاركة 8 أندية أفريقية ، وأن كان صن داونز هو الأقرب للتأهل بعدما فاز في أنجولا بثنائية نظيفة في لقاء الذهاب وتُقام مبارة العودة في الثامنة من مساء اليوم ،الثلاثاء، بجنوب أفريقيا.