شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تضمن ميدالية فى بطولة العالم للكاراتيه بالمجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضمنت البعثة المصرية للكاراتيه تحقيق ميدالية فى منافسات بطولة العالم التى تقام بالمجر بعد تأهل طه طارق إلى الدور النهائي فى البطولة

وتأهل طه طارق إلى الدور النهائي بعد التغلب على اللاعب البرازيلى بنتيجة 5/2 فى نصف النهائي ، لينافس على الذهبية ويضمن تحقيق ميدالية لمصر فى بطولة العالم.

من ناحية أخرى، تأهل يوسف عماد بطل المنتخب إلى الدور نصف النهائي بعد التغلب على لاعب اوكرانيا 6/1 فى ربع نهائي البطولة

وتضم القائمة 22 لاعب ولاعبة على مستوى الكبار، وهم عمرو علاء، على الصاوى، عبد الله ممدوح، يوسف عماد ، طه طارق، عبد الله هشام، أحمد المصرى، عمر أشرف، ريم سلامة، أحرم حمدى، نورسين كمال، علا متولى، منة شعبان، سهيلة أحمد، دهب ياقوت، صلاح الدين محمد، زياد محمد، عبد الرحمن هشام، مصطفى محمد، أية هشام، أسماء مجدى، نهى عمرو.