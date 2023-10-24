شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين السكة الحديد ووادى دجلة بالمحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى أحداث الشوط الأول بين السكة الحديد ووادى دجلة، فى المباراة المقامة حاليا بينهما على استاد السكة الحديد، فى إطار منافسات الجولة الخامسة من دورى المحترفين.

وجاء تشكيل السكة الحديد كالتالي : يوسف رحومة في حراسة المرمى، مصطفى عبد الوهاب، باسم عادل،. محمد عضل، أحمد فوزي، أحمد ربيع، محمد جمال، محمد أشرف،. محمود كشلط. محمد نادي، محمد عصام.

فيما جاء تشكيل وادي دجلة كالتالي:

عبد الكافي رجب في حراسة المرمى، محمد جابر، عمر عدلي، احمد دحروج، يوسف اويا،. كلاسن، محمود طلعت، مؤمن عاطف، محمد عبد العاطي، وليد عطية، محمود ياسطي.

ويستضيف فريق السكة الحديد بقيادة أمير عزمي مجاهد نظيره وادي دجلة في مباراة لا تقبل القسمة على الفريقين، حيث أن التعادل يعتبر خسارة للفريقين معا في سباق المنافسة على التأهل للدوري الممتاز الموسم المقبل، بخلاف حاجة الفريقين للفوز معنويا لكسر حالة التعادلات التي سيطرت على نتائج الفريقين مؤخرا.

السكة الحديد يحتل المركز السابع برصيد 6 نقاط، فيما يحتل وادي دجلة المركز الثامن بنفس الرصيد من النقاط