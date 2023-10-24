شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب سيمبا يُهنئ الأهلى بعد التأهل لنصف نهائى الدورى الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم روبرتو أوليفيرا مدرب سيمبا التنزاني التهنئة للأهلى بعد التأهل لنصف نهائي الدوري الأفريقي ، وأكد أن الاهلي أفضل نادً في أفريقيا ويستحق التأهل رغم أن لاعبي فريقه قدموا عرض جيد أمام المارد الأحمر فى مباراتى الذهاب والعودة بربع نهائي البطولة القارية.

وأوضح مدرب سيمبا عقب مباراة العودة أمام الأهلي الليلة بالقاهرة، لعبنا بشكل جيد أمام الاهلي في تنزانيا والقاهرة وكنا نداً قوياً له ..لكن كرة القدم ليست معركة فهى فن، موضحاً أن مشاركة ميكيسوني لاعب الأهلى السابق مع سيمبا تأتي كونه لاعب ضمن 24 لاعباً من حقهم الحصول على الفرصة حال الإجتهاد في التدريبات.

تأهل الأهلى بصعوبة بالغة إلى نصف نهائي بطولة الدورى الأفريقى لكرة القدم بعدما تعادل بهدف لمثله أمام سيمبا التنزاني خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، بإستاد القاهرة فى إياب ربع نهائى الدورى الأفريقى لكرة القدم.

وكانت مباراة الذهاب فى تنزانيا قد إنتهت بالتعادل 2/2.. تقدم الضيوف فهدف ساديو كانوتيه فى الدقيقة 68 وتعادل كهربا للأهلى فى الدقيقة 76.

ونجح كهربا في "إنارة" طريق الأهلى بالدوري الأفريقى رغم الأداء الباهت في مبارتي الذهاب والعودة بربع نهائي البطولة.

وبذلك يلتقي الأهلي مع الفائز من صن داونز الجنوب أفريقي وبترو أتلتيكو الأنجولي في نصف نهائي البطولة التي تٌُقام للمرة الأولى هذا العام بمشاركة 8 أندية أفريقية ، وأن كان صن داونز هو الأقرب للتأهل بعدما فاز في أنجولا بثنائية نظيفة في لقاء الذهاب وتُقام مبارة العودة في الثامنة من مساء اليوم ،الثلاثاء، بجنوب أفريقيا.