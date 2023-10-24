شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: الأهلى عانى من إهدار الفرص.. والنتيجة درسا لكولر واللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عماد متعب، لاعب الأهلى السابق، أن المارد الأحمر عاني من إهدار الفرص أمام سيمبا بالمباراة التي انتهت منذ قليل ضمن منافسات بطولة دوري السوبر الإفريقي، وصعوده إلى دور نصف النهائي.

وأضاف متعب في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس": " كولر فكر في المباراة المُقبلة في الشوط الثاني وكاد أن يخرج من البطولة اليوم، الأهلي قدم شوطا أول رائعًا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، الشوط الثاني كانت هناك مساحات كبيرة وإهدارًا للفرص".

وواصل مهاجم الأهلي السابق: "مباراة اليوم درس للاعبين والجهاز الفني، لا يوجد مبرر أنك تقوم بعمل تغيير واحد في الدقيقة 78، لا أريد أن أقلل من فريق سيمبا ولكن لا يوجد تنظيم ولا إمكانيات، كان منافسا مفككا بالفعل، ولكن إهدار الفرص وتبديلات كولر أدت إلى هذا الاداء الذي شاهدته".

ينتظر الأهلي الفريق الفائز من مواجهة صن داونز الجنوب أفريقي وبيترو أتلتيكو الأنجولي من أجل اللعب معه في نصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم.

الأهلي تأهل للدور نصف النهائي للبطولة بعدما تعادل مع سيمبا التنزاني بهدف لمثله في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم ، الثلاثاء، بإستاد القاهرة في إياب ربع نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم..وكانت مباراة الذهاب في تنزانيا قد إنتهت بالتعادل 2/2.

صن داونز بات قاب قوسين أو أدنى من التأهل لنصف نهائي البطولة واللعب أمام الأهلي بعدما فاز في لقاء الذهاب أمام بترو أتليتكو بثنائية نظيفة في أنجولا ، علماً بأن لقاء العودة سيُقام في الثامنة من مساء اليوم ،الثلاثاء، بجنوب أفريقيا.