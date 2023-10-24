شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الوهاب يكشف تفاصيل أجتماعاته مع رئيس الاولمبياد الخاص المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس ايمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي عن كواليس زيارته إلى المغرب والتي استمرت أربعة ايام، التقى خلالها بالشريفة سمية الوزاني رئيس الأولمبياد الخاص المغربي، حيث عقد مجموعة من الاجتماعات الهامة حول أنشطة الأولمبياد الخاص المغربي في الوقت الحالي ومستقبلا.

أشاد الرئيس الإقليمي بنجاح البرنامج في الدول الأربعة مصر والمغرب و الامارات ولبنان ومشاركة عدد كبير من المدارس به ، ويأمل في أن تعم التجربة في باقة برامج المنطقة.. وكان أخر الأنشطة التي شهدتها الزيارة هي عرض "اللاعبون صغار السن" في الجامعة الدولية بالرباط شارك فيها 20 لاعبا ولاعبه.

وفى ختام الزيارة التي تعد الأولى من نوعها للرئيس الإقليمي عقب عودته من مشاركته في اجتماعات المكتب التنفيذي الذى عقد بواشنطن ، وذلك بهدف إعطاء دفعة قوية لبرامج المنطقة بعد خروجها تدريجيا من أزمة كورونا التي أدت الى توقف الأنشطة الحية للأولمبياد الخاص على مستوى العالم واللجوء الى المنصات الإلكترونية.

أيمن عبد الوهاب فى زيارة المغرب

ومع زوال الجائحة عادت الحياة وبقوة الى أنشطة الأولمبياد الخاص بداية من مشاركة عدد كبير من دول المنطقة في عالمية برلين 2023 إلى استعدادها حاليا لشتوية ايطاليا 2025، بالإضافة الى ما تشهده برامج المنطقة من الالعاب والمسابقات الوطنية أو المبادرات، وانه يستطيع أن يقول بأن القادم سيكون أفضل.