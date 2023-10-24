رابطة الأندية تقرر تأجيل مباراة الأهلى وبلدية المحلة فى الدورى

القاهرة - سامية سيد - قررت رابطة الأندية المحترفة تأجيل مباراة الأهلى وبلدية المحلة فى الأسبوع الخامس من عمر الدورى المصرى، بعد تأهل المارد الأحمر لنصف نهائى دورى السوبر الأفريقى على حساب فريق سيمبا التنزانى.

ويخوض الأهلى مباراة الذهاب فى نصف نهائى دورى السوبر الأفريقى يوم 29 أكتوبر الجارى، وهو نفس موعد مباراة الأهلى مع بلدية المحلة فى الأسبوع الخامس من عمر الدورى المصرى.

وتأهل الأهلي بصعوبة بالغة إلى نصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم بعدما تعادل بهدف لمثله أمام سيمبا التنزاني خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، بإستاد القاهرة في إياب ربع نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم.

وكانت مباراة الذهاب في تنزانيا قد إنتهت بالتعادل 2/2.. تقدم الضيوف فهدف ساديو كانوتيه في الدقيقة 68 وتعادل كهربا للأهلي في الدقيقة 76.

ونجح كهربا في "إنارة" طريق الأهلي بالدوري الأفريقي رغم الأداء الباهت في مبارتي الذهاب والعودة بربع نهائي البطولة.

وبذلك يلتقي الأهلي مع الفائز من صن داونز الجنوب أفريقي وبترو أتلتيكو الأنجولي في نصف نهائي البطولة التي تٌُقام للمرة الأولى هذا العام بمشاركة 8 أندية أفريقية ، وأن كان صن داونز هو الأقرب للتأهل بعدما فاز في أنجولا بثنائية نظيفة في لقاء الذهاب وتُقام مبارة العودة في الثامنة من مساء اليوم ،الثلاثاء، بجنوب أفريقيا.