شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس: عدم تدخل ال VAR يحرم الأهلى من ركلة جزاء صحيحة فى لقاء سيمبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المباراة: سيمبا التنزانى والأهلى المصرى

المسابقة: إياب دور الثمانية دورى السوبر الافريقي

النتيجة: هدف مقابل هدف

حكم الساحة: چان چاك ندالا

المساعد الأول: چيرسم دوس

المساعد الثانى: أرسينو شيدريك

الحكم الرابع: چيسي نكونكو

حكام ال VAR: عادل زوراق، حمزة الفارق

فى مباراة من المباريات ذات درجة صعوبة متوسطة تشهد الدقيقة 47 خطأ هو الأبرز فى المباراة من حكام ال VAR وكانت أبرز الحالات كالتالى:-

الحالة الأولى: فى الدقيقة 24 هدف للاهلى ويشير المساعد الأول بالتسلل وحكم ال VAR يؤكد على قرار الحكم المساعد والقرار صحيح.

الحالة الثانية: فى الدقيقة 47 ينفرد لاعب الأهلى محمود كهرباء بحارس مرمى سيمبا وينجح فى لعب الكرة ومن ثم يعرقله الحارس الذى لم ينجح فى لعب الكرة وكان يجب على ال VAR استدعاء الحكم فى هذه الحالة ولكن ال VAR لم يقم باستدعاءه.

الحالة الثالثة: فى الدقيقة 60 هدف لصالح الأهلى ولكن المساعد يشير بوجود تسلل وال VAR يؤكد على صحة القرار.

الحكام المساعدون: تركيز واهتمام وتميز للحكام المساعدين فى ضبط حالات التسلل وتعاون جيد مع حكم المباراة فى احتساب المخالفات القريبة منهم

حكام ال VAR : تدخل صحيح وتأكيد على إلغاء هدفين ولكن كان يجب عليه التدخل فى حالة ركلة جزاء الأهلى فى الدقيقة 47