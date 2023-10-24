شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يصل لهدفه الأفريقى رقم 13 مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وصل محمود عبد المنعم كهربا إلى هدفه الأفريقي رقم 13 في مختلف مشاركاته بقميص الأهلى في البطولات الأفريقية بعد أدرك التعادل للمارد الأحمر في لقاء سيمبا الذى انتهى بالتعادل الإيجابي وتأهل الأهلى لنصف نهائي دورى السوبر الأفريقي.

ورفع كهربا رصيده من الأهداف التي ساهم بها هذا الموسم في كل البطولات إلى 6 أهداف حيث سجل "4" وصنع "2" منذ انطلاق الموسم الجاري.

ينتظر الأهلي الفريق الفائز من مواجهة صن داونز الجنوب أفريقي وبيترو أتلتيكو الأنجولي من أجل اللعب معه في نصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم.

الأهلي تأهل للدور نصف النهائي للبطولة بعدما تعادل مع سيمبا التنزاني بهدف لمثله في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم ، الثلاثاء، بإستاد القاهرة في إياب ربع نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم..وكانت مباراة الذهاب في تنزانيا قد إنتهت بالتعادل 2/2.

صن داونز بات قاب قوسين أو أدنى من التأهل لنصف نهائي البطولة واللعب أمام الأهلي بعدما فاز في لقاء الذهاب أمام بترو أتليتكو بثنائية نظيفة في أنجولا ، علماً بأن لقاء العودة سيُقام في الثامنة من مساء اليوم ،الثلاثاء، بجنوب أفريقيا.