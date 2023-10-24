شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب سيمبا: الخبرة حسمت الفارق للأهلى وأتمنى تتويج الترجى بالبطولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث السلامي ونان مدرب مساعد لفريق سيمبا عن المواجهة التي جمعت بين ناديه والأهلي والتي جرت بينهما اليوم الثلاثاء، موضحا أنها كانت مباراةجيدة واستفاد منها الفريق.

وقال السلامي في تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء: "عامل الخبرة لدى الأهلي هو من صنع الفارق بالإضافة لإهدارنا للفرص التي أتيحت لنا، وأتمنى تواجد الترجي في نهائي البطولة وأن يخوض مواجهة كبيرة ضد الأهلي وأن يفوز الترجي في النهاية لأنى تونسى في الأساس".

ينتظر الأهلي الفريق الفائز من مواجهة صن داونز الجنوب أفريقي وبيترو أتلتيكو الأنجولي من أجل اللعب معه في نصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم.

الأهلي تأهل للدور نصف النهائي للبطولة بعدما تعادل مع سيمبا التنزاني بهدف لمثله في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم ، الثلاثاء، بإستاد القاهرة في إياب ربع نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم..وكانت مباراة الذهاب في تنزانيا قد إنتهت بالتعادل 2/2.

صن داونز بات قاب قوسين أو أدنى من التأهل لنصف نهائي البطولة واللعب أمام الأهلي بعدما فاز في لقاء الذهاب أمام بترو أتليتكو بثنائية نظيفة في أنجولا ، علماً بأن لقاء العودة سيُقام في الثامنة من مساء اليوم ،الثلاثاء، بجنوب أفريقيا.