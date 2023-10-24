شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز منتخب الشباب يتابع مباريات دورى الجمهورية.. وشيتوس يحضر مباراة سيراميكا والمقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص وائل رياض المدير الفني لمنتخب مصر للشباب ، على حضور مباراة سيراميكا والمقاولون العرب التي أقيمت في الرابعة عصر اليوم بملعب العبور بالقليوبية ومعه الدكتور قاسم قدري مخطط أحمال المنتخب.

وكلف وائل رياض المدير الفني للمنتخب علاء عبده المدرب العام بحضور مباراة فيوتشر والإسماعيلي بملعب أسمنت حلوان والتي أقيمت في الرابعة عصر اليوم، كما تواجد أيمن طاهر مدرب الحراس في مباراة زد وبتروجت بملعب دريم بمدينة 6 أكتوبر.

ويحرص الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب على حضور مباريات دوري الجمهورية والمناطق لمتابعة أكبر عدد من اللاعبين واختيار أفضل العناصر لتمثيل منتخب الشباب.