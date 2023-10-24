شكرا لقرائتكم خبر عن كريستو: أتدرب جيدا وقرار المشاركة فى يد مدرب الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى محمد الضاوى كريستو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى سعادته بتأهل الفريق لنصف نهائى بطولة الدورى الأفريقى، بعد تخطي عقبة سيمبا التنزانى، وأكد أن اللاعبين لديهم إصرار كبير على المضى قدمًا فى البطولة والتتويج بلقبها.

وأوضح كريستو أن عدم مشاركته في المباراة أمر لا يحزنه، لأن اختيارات المدير الفنى هى التى تحدد من يشارك ومن يجلس على دكة البدلاء، وشدد على أنه يتدرب بشكل جيد ويؤدى ما عليه، ليكون جاهزًا دائمًا إذا احتاج إليه الفريق.

وأكد كريستو أن مواجهة الدور نصف النهائى ستكون صعبة على الأهلى، لأن الفريق المنافس سيكون لديه نفس الدوافع من أجل الوصول للمباراة النهائية وبالتأكيد يطمح هو الآخر فى الفوز باللقب أيضًا، ولكنه أكد أن لاعبى الأهلى مستعدون بقوة للمواجهة المقبلة، ويسعون لتحقيق الفوز.