شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم مواجهة السكة الحديد ووادى دجلة فى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى مواجهة السكة الحديد ووادى دجلة، فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم على استاد السكة الحديد، فى إطار منافسات الجولة الخامسة من دورى المحترفين.

وأهدر على حسين أخطر فرص المباراة فى الدقيقة 85 بعد تمريرة رائعة من أحمد دحروج ليسددها قوية ولكن الحارس يوسف رحومة تصدى لها بكل براعة.

وسجل محمود عبد العاطى هدفا لسكة الحديد إلا أن الحكم كان قد أطلق صافرته محتسبا فاول لصالح السكة قبل أن ينفرد عبد العاطى ويسجل الهدف، ليتم إلغاء الهدف والعودة لاحتساب الخطأ.

بهذه النتيجة تقاسم الفريقان نقاط المباراة، حيث رفع السكة الحديد رصيده إلى 7 نقاط فى المركز العاشر بترتيب جدول دورى المحترفين، فيما رفع وادى دجلة رصيده لـ7 نقاط فى المركز التاسع.

وجاء تشكيل السكة الحديد كالتالي : يوسف رحومة في حراسة المرمى، مصطفى عبد الوهاب، باسم عادل،. محمد عضل، أحمد فوزي، أحمد ربيع، محمد جمال، محمد أشرف،. محمود كشلط. محمد نادي، محمد عصام.

فيما جاء تشكيل وادي دجلة كالتالي:

عبد الكافي رجب في حراسة المرمى، محمد جابر، عمر عدلي، احمد دحروج، يوسف اويا،. كلاسن، محمود طلعت، مؤمن عاطف، محمد عبد العاطي، وليد عطية، محمود ياسطي.

ويستضيف فريق السكة الحديد بقيادة أمير عزمي مجاهد نظيره وادي دجلة في مباراة لا تقبل القسمة على الفريقين، حيث أن التعادل يعتبر خسارة للفريقين معا في سباق المنافسة على التأهل للدوري الممتاز الموسم المقبل، بخلاف حاجة الفريقين للفوز معنويا لكسر حالة التعادلات التي سيطرت على نتائج الفريقين مؤخرا.