الأهلي يتأهل لنصف نهائي الدوري الإفريقي بعد تعادله مع سيمبا في لقاء الإياب (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - تأهل الأهلي إلى نصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم بعدما تعادل بهدف لمثله أمام سيمبا التنزاني خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، بإستاد القاهرة في إياب ربع نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم.

وكانت مباراة الذهاب في تنزانيا قد إنتهت بالتعادل 2/2

واستغل سيمبا تراجع الأهلي وسجل هدفاً في الدقيقة 68 عن طريق ساديو كانوتيه الذي سدد كرة رأسية في شباك الشناوي مُستغلاً غياب الرقابة من دفاع الأهلي وعدم خروج الشناوي

بعد الهدف ضغط الأهلي بقوة إلى أن سجل كهربا هدف التعادل في الدقيقة 76 بعدما أستغل تمريرة جيدة من علي معلول أوودعها في شبباك سيمبا

وبذلك يلتقي الأهلي مع الفائز من صن داونز الجنوب أفريقي وبترو أتلتيكو الأنجولي في نصف نهائي البطولة

وبذلك يلتقي الأهلي مع الفائز من صن داونز الجنوب أفريقي وبترو أتلتيكو الأنجولي في نصف نهائي البطولة