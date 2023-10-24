«اللاعب يخوض التمرين بنسبة 50٪».. كولر يوضح سبب عدم مشاركة إمام عاشور أمام سيمبا التنزاني

الشارقة - اميمة ياسر -

تحدث السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سبب عدم مشاركة لاعب الفريق إمام عاشور خلال مباراة المارد الأحمر وسيمبا التنزاني، في إياب دور الثمانية من بطولة الدوري الإفريقي.

ونجح الأهلي في التأهل إلى نصف نهائي الدوري الإفريقي، بعد تخطيه عقبة سيمبا التنزاني، حيث تعادل في مباراة الذهاب 2-2، وتعادل أيضًا في الإياب 1-1، ليصعد باعتبار الهدف خارج الأرض بهدفين في حالة التعادل.

وقال كولر، خلال مؤتمر صحفي عقب المباراة، إن سبب عدم مشاركة إمام عاشور أمام سيمبا التنزاني، بسبب عدم إكتماله شفائه بنسبة 100% وهذا واضح من خلال تدريبات اللاعب معنا خلال الفترة الماضية.

وأضاف مدرب الأهلي: "إمام عاشور لم يخوض أي تمرين بنسبة 100٪ بسبب إصابته الأخيرة، وكثيرًا ما أشاهده يقوم بالشكوى من قدمه بعد الإصابة التي تعرض لها أمام الإسماعيلي."

وتابع: "إمام عاشور سيخضع لفحص طبي جديد لمعرفة السبب وغير مقبول ان يخوض اللاعب تمرين بنسبة 50 ٪ ويلعب في المباراة بنسبة 100٪."