شكرا لقرائتكم خبر عن «مونديال غولف السيدات» ينطلق في أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق، الأربعاء في نادي أبوظبي للغولف النسخة الـ 30 من بطولة العالم لفرق الهواة للسيدات «كأس إسبيريتو سانتو»، والتي تقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط بمشاركة 36 فريقاً من حول العالم، منهم الفريق الإماراتي الذي يدشن أول مشاركة تاريخية له في هذا الحدث الذي يمتد حتى يوم السبت المقبل.

ويستضيف اتحاد الإمارات للغولف بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، وشريك الحدث، دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، بطولة العالم للسيدات «كأس إسبيريتو سانتو»؛ وذلك بعد النجاح في تنظيم بطولة العالم للرجال «كأس أيزنهاور» الأسبوع الماضي التي توج المنتخب الأمريكي باللقب للمرة الـ 16 في تاريخه.

وسعى الفريق السويدي حامل اللقب إلى أن يصبح أول فريق يفوز باللقب مرتين متتاليتين منذ أن حققت كوريا الجنوبية ذلك في عامي 2010 و2012.

ويمثل فريق دولة الإمارات، جيمي كاميرو الفائزة بلقب بطلة الشرق الأوسط لجولة فالدو للواعدين، ولارا الشايب وانتصار ريتش، بطلة كأس التحدي الإفريقي لعام 2022، والتي شاركت سابقاً في فعاليات الجولة الأوروبية للسيدات.