شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الهادي محمد: التكنولوجيا ستسهم بتطور رياضة الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الأندية تستفيد من التقنيات لتطوير مهارات لاعبيها

أكد عبد الهادي محمد العضو المنتدب لشركة «ام بي ام اي» والتي تعد الشريك الرقمي والتكنولوجي الرسمي لرابطة دوري المحترفين، أن الفرصة تعد سانحة بشكل كبير، للاستفادة من الحلول الرقمية التي توفرها التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي لتطوير المردود الرياضي على مستوى ممارسة الرياضة كأسلوب مثالي للحياة، وأيضاً في الجانبين التنافسي ولتطوير المستويات الفنية للاعبين والفرق؛ وذلك من خلال استثمار المعطيات العلمية المتوفرة، مؤكداً ستسهم الاستعانة بالحلول الرقمية والتكنولوجيا، بتطور كبير للرياضة الإماراتية، وأن فرق كرة القدم بأمس الحاجة إلى استثمار التكنولوجيا لتطوير الكثير من جوانبها، وأبرزها الاستفادة من التقنيات الحديثة الداعمة للارتقاء بالجوانب الفنية.

وقال عبد الهادي: يسعدنا أن أغلب أندية الإمارات باشرت فعلاً بتطبيق التحول الرقمي بشكل تدريجي، ما سيسهم بتحقيق مكاسب كبيرة في الكثير من الجوانب ولن ندخر جهداً في تقديم الدعم التقني المتاح للإسهام بالاستفادة من التكنولوجيا والحلول المتاحة للتحول الرقمي.

وتابع: من شأن استثمار التكنولوجيا في الرياضة، تعزيز التفاعل مع أفراد الأسرة الرياضية ومنها الجمهور، فقد عزز التحول الرقمي عالمياً التفاعل مع الجماهير بفضل ظهور منصات وسائل التواصل الاجتماعي، والواقع الافتراضي والكثير من التقنيات التي نقلت الرياضة من مجرد لعبة تمارس بين الأفراد إلى ثقافة رياضية وعلوم رياضية يمكن تطبيقها للارتقاء بالرياضة نحو آفاق بعيدة.

وأكد أن رعاية مجموعة ام بي ام اي لرابطة دوري المحترفين الإماراتية، تهدف إلى الإسهام بدعم الأندية الرياضية في التحول الرقمي، وقدم الشكر إلى رابطة دوري المحترفين، لدورها بأن تكون بيئة رياضية احترافية جاذبة للجهات التكنولوجية لتطوير الجوانب الرياضية باستقطاب أفضل المواصفات العالمية، متمنياً أن تسهم رعاية مجموعة ام بي ام اي بتطور الرياضة الإماراتية.

وكانت رابطة المحترفين قد أعلنت مؤخراً عن ضم شركة ام بي ام اي إلى نخبة شركائها ورعاتها الرسميين بعقد يستمر لغاية ثلاث سنوات

يذكر أن من مكاسب الحلول الرقمية التي توفرها التكنولوجيا الحديثة، الأجهزة التي تدعم صحة في تحديد معدل ضربات القلب، وجودة النوم، وغيرها من العلامات الحيوية، بعد أن يتم تحليلها لتحسين أداء كل لاعب ومنع الإصابات، وقد أسهم هذا النهج في نجاح تطور المردود الفني للاعبين.