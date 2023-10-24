شكرا لقرائتكم خبر عن ذهبية وفضيتان للإمارات في «الألعاب البارالمبية الآسيوية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق لاعبو منتخب الإمارات لألعاب القوى والرماية، إنجازاً كبيراً، أمس الثلاثاء، بإحرازهم أول 3 ميداليات للإمارات؛ هي: (ذهبية وفضيتان) في منافسات دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية المقامة حالياً في هانجتشو.

واستطاع البطل محمد القايد تحقيق الميدالية الذهبية الأولى للإمارات في الدورة، بفوزه بنهائي سباق 800 متر لفئة (T34)، الذي أقيم على مضمار هوانج لونج، بعدما قطع مسافة السباق في زمن قدره 1:38.10 دقيقة.

ويعد القايد بطل العالم في هذا السباق؛ حيث سبق وحقق المركز الأول في بطولة العالم بدبي 2019، ودورة الألعاب البارالمبية بريو دي جانيرو بالبرازيل 2016، ودورة الألعاب البارالمبية الآسيوية بجاكرتا 2018، وسبق أن ضمن تأهله إلى دورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024».

رمي الصولجان

وانتزعت ذكرى الكعبي، لاعبة منتخب ألعاب القوى، الميدالية الفضية في مسابقة رمي الصولجان لفئة (F32) للسيدات، محققة 857 نقطة في المركز الثاني، فيما جاءت الإيرانية براستو حبيبي في المركز الأول بـ934 نقطة، وفازت بالذهبية.

وأضاف سيف الظاهري لاعب منتخب الرماية، الميدالية الفضية الثانية في منافسات البندقية 50 متراً، وضعية الرقود، لفئة (SH2) بعدما حقق 249.8 نقطة، وحل في المركز الثاني، بينما فاز بالذهبية التايلاندي انوسن شايشمنان محققاً 251.7 نقطة.

سعادة كبيرة

وعبر محمد القايد عن بالغ سعادته بالفوز بأول ميدالية ذهبية للإمارات في هانجتشو، مهدياً إياها إلى قيادة وشعب دولة الإمارات.

وقال: «في مثل هذه المحافل الكبرى، لا نمثل أنفسنا ولكن نمثل دولة الإمارات وبالتالي طموحنا لا بد أن يتناسب مع قدر ومكانة دولتنا».

وأضاف: «على الرغم من الصعوبات والتحديات، وبعد قيام بخوض معسكر إعداد خارجي لمدة شهر ونصف الشهر في تايلاند، ومنه توجهت مباشرة إلى الصين، كان من الصعب عليّ التراجع وعدم المشاركة في هذا السباق، والحمد لله كان التوفيق حليفي».

وأكد القايد أن هذه الميدالية ستكون حافزاً قوياً له للتحضير لأولمبياد «باريس 2024» من أجل مواصلة تحقيق الإنجازات.

فيما أكد سيف الظاهري، أن أولى ميدالياته في الدورة ستمثل دافعاً قوياً له في مستهل مسيرة إنجازاته برياضة الرماية.

وقال: «أهدي الميدالية إلى القيادة الرشيدة على دعمهم واهتمامهم برياضة أصحاب الهمم، ونعدهم بتقديم الأفضل».

وأضاف: «هذه الميدالية تحققت في المشاركة الدولية الثالثة لي، بعد بطولتي هانوفر وليما، واعتبرها فاتحة خير لي فيما هو قادم، وفي نفس الوقت هي دافع لباقي زملائي في المنتخب خلال منافسات الدورة الحالية»

أما ذكرى الكعبي، لاعبة منتخب ألعاب القوى، فقد اعتبرت هذه الميدالية هي الأغلى في مسيرتها، خاصة أنها تحققت في وسط منافسات قوية خلال هذه الدورة.

وعبر محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية، رئيس البعثة، أن الروح القوية ورغبة اللاعبين في رفع علم الدولة كان دافعاً وراء حصد هذه الميداليات الثلاث.

وقال: «نهدي الإنجازات إلى قيادتنا الرشيدة وأصحاب السموّ الشيوخ على ما قدموه لرياضة أصحاب الهمم في الإمارات وهو ما يجعلنا في مصاف الدول العالمية المهتمة برياضة أصحاب الهمم».

وأضاف: «ذهبية القايد جسدت الكثير من الجهد والتضحيات التي قدمها اللاعب طوال الفترة الماضية، من أجل رفع اسم الإمارات في المحافل الدولية، وهو ما يستوجب علينا توجيه الشكر له، ونفس الأمر لسيف الظاهري وذكرى الكعبي، بعدما بذلا قصارى جهدهما لتحقيق هذا الإنجاز»

وفي باقي نتائج منافسات الثلاثاء، في ألعاب القوى حقق عمير يونس المركز الخامس في مسابقة رمي القرص فئة (F55)، وفي القوس والسهم، خسر محمد الشحي في التصفيات الإقصائية لدور الـ16 من الياباني بمجموع نقاط 139-128، وفي الريشة الطائرة، خسر الزوجي محمد الزرعوني وجمال البدواوي من الزوجي التايلاندي دومنيرن جونثونج و جاكارين هومهول 2-0 ضمن منافسات فئتي (W1وW2).

وعلى صعيد منافسات الأربعاء، تواصل منتخبات ألعاب القوى والرماية والريشة الطائرة منافساتها، في حين سيدشن منتخب الجودو ظهوره الأول.

ففي ألعاب القوى يخوض الثنائي نورة الكتبي وذكرى الكعبي منافسات دفع الجلة للسيدات فئة (F32)، وتنافس سهام الرشيدي في مسابقة رمي القرص للسيدات فئة (F56)، في حين يخوض بدر الحوسني تصفيات 800 متر للرجال فئة (T54).

وفي الرماية، يشارك 6 لاعبين ولاعبات في مسابقتين اثنتين؛ حيث يشارك الثلاثي عبيد الظنحاني وسيف النعيمي وعبد الله سيف العرياني في منافسات بندقية الهواء 10 أمتار، وضعية الرقود لفئة (SH1)، في حين تشارك اللاعبات منى حسن وعائشة الشامسي وعائشة المهيري في مسابقة بندقية الهواء 10 أمتار وقوف لفئة (SH2).

وتدشن مريم الظنحاني لاعبة منتخب الجودو، أولى منافساتها في الدورة بخوض منافسات وزن فوق 70 كيلو جراماً فئة (T1) للسيدات.

فوز عبد الرزاق

من جهة أخرى، فاز الدكتور عبد الرزاق بني رشيد رئيس اتحاد غرب آسيا البارالمبي، بعضوية المكتب التنفيذي للجنة البارالمبية الآسيوية ممثلاً عن منطقة غرب آسيا للدورة 2023 - 2027، في الانتخابات التي جرت أمس.