شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بن حمدان: «آسيوية أوبتمست» حدث مرتقب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رحب الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث بالمتسابقين والمتسابقات والوفود المشاركة في البطولة الآسيوية فئة أوبتمست، والتي ينظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية، بالتعاون مع الاتحادين الآسيوي والإماراتي للشراع والتجديف الحديث، ومجلس أبوظبي الرياضي، بمشاركة 170 متسابقاً يمثلون 27 دولة.

وتوجه الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان بالشكر الجزيل إلى مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية برئاسة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان على الاهتمام بمختلف الفعاليات الرياضية البحرية ودعم رياضة الشراع والتجديف الحديث واستضافة البطولة الآسيوية فئة أوبتمست التي تعد حدثاً كبيراً ومرتقباً في القارة الصفراء.

كما ثمَّن رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث الدور الكبير لمجلس أبوظبي الرياضي في تنظيم الفعاليات العالمية والدولية، حيث ستكون العاصمة أبوظبي على موعد مع تحدٍّ جديد يجمع نخبة من محبي رياضات الشراع الحديث في فئات أوبتمست.

وقال الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان إن دولة الإمارات ستكون وجهة عالمية أولى لعشاق الرياضات البحرية ومحبي الشراع الحديث، حيث تكتظ روزنامة الفعاليات بأحداث متنوعة خلال الفترة القادمة، مما يدل على مكانتها على الخارطة الرياضية العالمية والقارية والإقليمية.

وثمَّن الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث الدعم المتواصل من الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية والاهتمام بالمنتخبات الوطنية، مشيداً بجهود وخطط الأندية الوطنية، وفي مقدمتها نادي أبوظبي للرياضات البحرية، في رفد المنتخبات الوطنية بالمواهب الوطنية الواعدة.