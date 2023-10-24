شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة الرياضية» تستكشف أحدث التقنيات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زار وفد من قناة الشارقة الرياضية معرض «سبورتل 2023» الذي انطلق في موناكو.

وتهدف هذه الزيارة إلى استكشاف أحدث التقنيات والابتكارات في مجال البث الرياضي، وبناء شراكات استراتيجية مع شركات عالمية رياضية متخصصة. التقى الوفد المكون من محمد ماجد السويدي مدير قناة الشارقة الرياضية وعتيق محمد مدير البرامج في القناة، العديد من ممثلي الشركات العالمية وبحث معهم سبل التعاون في مجال البث التلفزيوني وإمكانية إبرام صفقات تتعلق بحقوق البث لعدد من المسابقات والبطولات الرياضية واقتناء عدد من البرامج الرياضية لتعزيز الشبكة البرامجية للقناة.

وأكد محمد ماجد السويدي مدير قناة الشارقة الرياضية أن معرض سبورتل يعتبر من أبرز المعارض في مجال التكنولوجيا والبث الرياضي وهو بمثابة منصة مزدهرة تضم هذه السنة أكثر من 2000 مشارك يقدمون محتوى رياضياً مبتكراً.

وأضاف السويدي: تعكس هذه الزيارة التزام قناة الشارقة الرياضية بتطوير وتحسين جودة البث الرياضي.

ويعتبر معرض سبورتل واحداً من أبرز المحطات العالمية في مجال النقل التلفزيوني والرقمي للمسابقات الرياضية بمختلف أنواعها ويجذب سنوياً أكبر شركات إنتاج ونقل الأحداث الرياضية العالمية.