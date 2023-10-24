شكرا لقرائتكم خبر عن بعد التعادل مع سيمبا.. الأهلي يتأهل إلى نصف نهائي الدوري الإفريقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تأهل فريق الأهلي المصري إلى الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الإفريقي بعد التعادل الإيجابي مع سيمبا التنزاني بنتيجة 1-1 في مباراة الإياب التي جمعتهما بالقاهرة.

وتقدم ساديو كانوتيه لسيمبا في الدقيقة 68 قبل أن يدرك محمود عبد المنعم كهربا التعادل في الدقيقة 76 من زمن المباراة، لتصبح النتيجة 3-3 في مجموع اللقاءين. وصعد الأهلي إلى الدور نصف النهائي بسبب قاعدة التسجيل خارج ملعبه، حيث تعادل مع سيمبا في تنزانيا بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعتهما قبل 4 أيام. ويستعد الأهلي لمواجهة الفائز من مواجهة صنداونز الجنوب إفريقي وبترو أتليتكو الأنجولي، الأربعاء 25 أكتوبر الجاري.