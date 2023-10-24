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بعد التعادل مع سيمبا.. الأهلي يتأهل إلى نصف نهائي الدوري الإفريقي

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دار الخليج 0 تبليغ

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تأهل فريق الأهلي المصري إلى الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الإفريقي بعد التعادل الإيجابي مع سيمبا التنزاني بنتيجة 1-1 في مباراة الإياب التي جمعتهما بالقاهرة.

وتقدم ساديو كانوتيه لسيمبا في الدقيقة 68 قبل أن يدرك محمود عبد المنعم كهربا التعادل في الدقيقة 76 من زمن المباراة، لتصبح النتيجة 3-3 في مجموع اللقاءين. وصعد الأهلي إلى الدور نصف النهائي بسبب قاعدة التسجيل خارج ملعبه، حيث تعادل مع سيمبا في تنزانيا بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعتهما قبل 4 أيام. ويستعد الأهلي لمواجهة الفائز من مواجهة صنداونز الجنوب إفريقي وبترو أتليتكو الأنجولي، الأربعاء 25 أكتوبر الجاري.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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