شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يطلب من سانشو الرحيل في يناير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اقتربت مسيرة الجناح الإنجليزي جادون سانشو من الانتهاء مع فريق مانشستر يونايتد، حيث بدأ البحث عن نادٍ جديد ينتقل إليه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتدرب سانشو بمفرده في أكاديمية مانشستر يونايتد منذ سبتمبر الماضي، بعد دخوله في خلافات مع المدرب إريك تين هاج، الذي استبعده بشكل تام من الفريق الأول، واعتبره خارج حساباته بشكل نهائي.

وأوضحت صحيفة «ديلي ميل» أن علاقة جادون سانشو ومانشستر يونايتد وصلت إلى طريق مسدود، وأن رحيله في يناير المقبل أصبح مؤكداً بنسبة 90%، ما لم يطرأ أمر جديد. وأشارت إلى أن سانشو يمكنه حل الأزمة إذا تقدم بالاعتذار إلى مدربه تين هاج، وهو الأمر الذي يرفضه حتى الآن، رغم نصائح العديد من أبرز لاعبي مانشستر يونايتد السابقين.

وكشف خبير الانتقالات، فابريزيو رومانو، أن مانشستر يونايتد على استعداد لقبول أي عرض لشراء عقد جادون سانشو، بأقل من قيمته السوقية الحالية.

وتابع أن الأرجح هو خروج اللاعب معاراً إلى فريق آخر في يناير المقبل، مع وجود بند بأحقية الشراء في نهاية الموسم.

يُذكر أن أزمة سانشو بدأت بعد مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال، حين صرح إريك تين هاج أن اللاعب لم يوجد في قائمة المباراة بسبب عدم تدربه بجدية، ليرد الأخير عبر حسابه على منصة «إكس»، رافضاً تصريحات المدرب الهولندي الذي يضعه كبش فداء لسوء نتائج الفريق.