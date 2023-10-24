شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة بل كينرايت رئيس نادي إيفرتون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - غيّب الموت بل كينرايت رئيس نادي إيفرتون، عن عمر 78 عاماً، بعد معاناة مع سرطان الكبد. وأجرى كينرايت عملية جراحية قبل 8 أسابيع لاستئصال ورم سرطاني، إلا أن حالته الصحية لم تتحسن رغم نجاح الجراحة، ليعلن نادي إيفرتون وفاته الثلاثاء.

وتولى بل كينرايت رئاسة نادي إيفرتون لمدة 19 عاماً منذ 2004 وحتى وفاته، وهي أطول فترة لرئيس في تاريخ النادي، كما كان عضواً بمجلس الإدارة منذ عام 1989.

وحقق كينرايت نجاحاً كبيراً كواحد من أشهر منتجي المسرح في بريطانيا، وقدم أكثر من 500 عمل فني خلال مشواره.

وأصدر نادي إيفرتون بياناً لرثاء بل كينرايت قال فيه: «كان الرئيس الأطول في تاريخنا الممتد لأكثر من قرن، لقد فقدنا رئيساً وقائداً وصديقاً وملهماً».

ومر نادي إيفرتون في فترة رئاسة بل كينرايت بفترة من النجاح، إلا أن موسمه الأخير كان الأسوأ بعدما طالبت الجماهير بإقالته بسبب سوء نتائج الفريق، كما امتنع مع مجلس إدارته عن حضور المباريات في ملعب جوديسون بارك بداية من يناير 2023، لأسباب تتعلق بسلامتهم.